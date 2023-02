Nach einem Unfall auf der B271 am Mittwochmittag meldet die Polizei eine leichtverletzte Beifahrerin und hohen Sachschaden. Die Beamten berichten: Ein 66-Jähriger wollte an der Anschlussstelle Obersülzen nach links in Richtung Asselheim auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei nahm er einem Skoda die Vorfahrt, der in Richtung Autobahn unterwegs war. Beim Zusammenstoß sind die beiden Autos stark in Mitleidenschaft gezogen worden, die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 20.000 Euro.