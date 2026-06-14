Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn hat es bei Ketsch einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz, ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. In der Erstmeldung war von einem Auto die Rede, das sich überschlagen haben soll.

Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Auch zu möglichen Verletzten liegen noch keine verlässlichen Angaben vor. Durch die Einsatzmaßnahmen könne es zu Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen kommen. Ortskundige sollen die Strecke weiträumig umfahren.