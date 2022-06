Eine 21 Jahre alte Frau und ihre Beifahrerin sind bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der B9 bei Lingenfeld in Fahrtrichtung Speyer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor die junge Frau nach Starkregen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Weil davon ausgegangen wurde, dass sich die Frau und ihre Mitinsassin schwer verletzt haben, flogen zwei Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Frauen offensichtlich nur leicht verletzt, weshalb sie mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die B9 blieb bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten um 16.15 Uhr in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt.