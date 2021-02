Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der B9 bei Lingenfeld (Kreis Germersheim) in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 19 Jahre alte Fahrer gegen 1.40 Uhr in Richtung Ludwigshafen unterwegs und wollte einem Kleintier ausweichen, das an dieser Stelle die B9 überquerte. Der Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte rückwärts mit einem Baum. Zwei der drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Das Auto war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden.