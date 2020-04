Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist auf der B37 bei Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 18.25 Uhr zwischen Frankenstein und dem Parkplatz Ruheforst. Laut Mitteilung befuhr der Mann die B37 aus Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. In einer Linkskurve habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Er sei in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden.

B37 für gut zwei Stunden gesperrt

Am Motorrad der Marke BMW entstand laut Polizei Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung habe die B37 zwischen Frankenstein und dem Parkplatz Ruheforst für gut zwei Stunden gesperrt werden müssen.