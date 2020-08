Geduld mussten Verkehrsteilnehmer am Freitagnachmittag auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein mitbringen: Wegen eines Unfalls war eine Spur gesperrt und konnte erst knapp zwei Stunden später wieder frei gegeben werden. Bei dem Unfall hatten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei Dahn zwei Wagen im Begegnungsverkehr gestreift. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Weil auch der Abschleppwagen im Stau stand, verzögerte sich dessen Auflösung. Zu einem Verkehrschaos in der Westpfalz hat am Freitag zudem die Sperrung der A6 auf Höhe Kaiserslautern geführt.