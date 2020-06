Am Freitagabend gegen 20.16 Uhr ist es auf der B10 bei Rinnthal zu einem Autounfall gekommen, bei dem eine 34-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und schließlich in den Leitplanken zum Stehen kam. Wie die Polizei berichtet, war die Frau von Hauenstein kommend in Richtung Annweiler unterwegs, als sie zwischen dem Kostenfelstunnel und dem Staufertunnel die Kontrolle über ihr Auto verlor, erst die rechte Leitplanke touchierte, ins Schleudern geriet und schließlich mit der linken Leitplanke kollidierte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Besonders ärgerlich: Das Auto, das sie erst am Tag zuvor gekauft hatte, wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens war für geraume Zeit gesperrt.