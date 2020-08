Am späten Sonntagabend sind bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der A5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) vier Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47-jähriger Audifahrer von der A5, Fahrtrichtung Süden, auf den Parkplatz Weschnitz ab und kollidierte dort mit einem Mercedes, in dem drei Personen saßen. Teils schwer verletzt wurden die vier Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Parkplatz ist derzeit gesperrt. Die Polizei ermittelt.