Der Fahrer eines dunkelfarbenen Kleinwagens hat am Mittwoch auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Unfall verursacht und ist danach einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr etwa 1500 Meter vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd, als der unbekannte Kleinwagenfahrer nur knapp vor dem Auto eines 50-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim auf die rechte Spur wechselte. Der 50-Jährige musste dem Auto vor ihm ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, beschädigte einen Leitpfosten und die Flur. Der 50-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro. Während der Bergung des Fahrzeugs und der Fahrbahnreinigung musste die rechte Fahrspur bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Rückstaus.

Hinweise zu dem dunkelfarbenen Kleinwagen oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.