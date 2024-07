Bei einem Verkehrsunfall auf der A65 in Höhe Hochdorf-Assenheim sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, kollidierte ein Transporter, der in Richtung Haßloch fuhr, gegen 19.30 Uhr beim Überholen mit einem Porsche und einem Sattelzug. Der Transporter sei umgekippt und habe beide Fahrspuren blockiert.

Laut Polizei übersah der Transporterfahrer beim Spurwechsel den auf der linken Spur fahrenden Porsche. Nach dem Zusammenstoß sei der Transporter noch gegen den Sattelzug auf der rechten Spur geprallt und umgekippt. Alle Beteiligten seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Autobahn musste zwischen den Anschlussstellen Hochdorf-Assenheim und Haßloch für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung noch bis in die Nacht dauern wird.