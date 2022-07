Bei einem Unfall beim Auffahren auf die A65 bei Haßloch sind am Dienstagabend vier Personen leicht verletzt worden, darunter ein Säugling. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 20-jährige Frau gegen 18.25 Uhr mit ihrem Auto vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur Richtung Karlsruhe auf und übersah dabei einen Wagen, der in diesem Moment auf der Autobahn auf die rechte Spur wechselte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der aus dem Kreis Bad Dürkheim stammenden Frau 50 Meter weit ins Feld geschleudert. Der 38-Jährige Neustadter, der in dem anderen Wagen saß, blieb unverletzt. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.