Aufgrund eines Verkehrsunfalls an der Überleitung der A6 auf die A61 bei Hockenheim ist die A61 in der Nacht auf Samstag für kurze Zeit in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 25-Jährige mit ihrem BMW auf nasser Straße ins Rutschen und kollidierte mit dem Heck eines neben ihr fahrenden Lastwagens. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 30.000 Euro.