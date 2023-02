Drei weitere Autos waren auf den Anhänger eines Wagens gepackt, der am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der A6 bei Wattenheim ins Schleudern kam und in die Leitplanke krachte. Zwei Fahrzeuge wurden dabei von der Ladefläche geschleudert. Der Sachschaden geht nach Polizei-Schätzung in die Zehntausende, der Fahrer des Gespanns ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Warum er aus der Spur gekommen war, ist den Angaben zufolge offen. Zur Bergung rückte die Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn an, der linke Fahrstreifen in Richtung Mannheim blieb für mehrere Stunden gesperrt.