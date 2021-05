Nach einem Unfall mit acht leicht Verletzten ist die A6 bei Mannheim in Richtung Heilbronn am frühen Freitagabend zeitweise voll gesperrt gewesen. Drei Wagen seien nach ersten Erkentnissen zusammengestoßen, weil eine 20-Jährige mit ihrem Auto mehrere Fahrzeuge rechts überholt habe und dann wieder über die mittlere auf die linke Fahrspur wechselte, teilte die Polizei mit. Die 38 Jahre alte Autofahrerin auf der mittleren Spur habe nach links ausweichen müssen, wo ein 35-Jähriger mit seinem Wagen unterwegs gewesen sei. Die Verletzten seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung staute sich der Verkehr nach Polizeiangaben zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim auf bis zu drei Kilometern. Der Schaden an den Fahrezugen wurde auf 50.000 Euro geschätzt.