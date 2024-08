Einen Unfallschaden von 100.000 Euro verursachte ein Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Mannheim. Laut Polizei war der Mann kurz hinter dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er niesen musste. Danach soll er, um sich die Hände zu reinigen, den Spurhalteassistenten aktiviert haben. Anschließend prallte er mit seinem Wagen an der Abfahrt zum Autobahnparkplatz Linsenbühl in den Aufpralldämpfer, der sich auf der Spitze der Abfahrt befindet, also genau in der Mitte zwischen zwei auseinanderlaufenden Fahrspuren. Ob ein Versagen des Spurhalteassistenten oder anderes Fehlverhalten des Fahrers die Ursache dafür war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.