[Aktualisierung 16. 30 Uhr ] Ein brennender LKW sorgte am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe für eine Vollsperrung mit längerem Stau als Folge. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet in Fahrtrichtung Süden gegen 9.30 Uhr ein Sattelauflieger zwischen dem Karlsruher Dreieck und der Anschlussstelle Ettlingen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Fahrer des Sattelzugs bemerkte dies offenbar noch rechtzeitig und koppelte den Sattelauflieger auf dem Standstreifen ab. Ein Übergreifen des Feuers auf die daneben befindliche Böschung wurde von der Feuerwehr verhindert. Die Arbeiten hatten sich aber verzögert, da es laut Feuerwehr keine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge gab. Verletzt wurde offenbar niemand. Gegen 11.15 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben, wohingegen die Aufräumarbeiten noch geraume Zeit andauerten.

Die Feuerwehr setzte mehrere Rohre zur Brandbekämpfung ein. Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste der Lastwagen von einer privaten Bergungsfirma mittels Gabelstapler entladen werden, um letzte Glutnester ablöschen zu können.