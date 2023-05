Glück im Unglück hatten die Insassen bei diesem Verkehrsunfall am Pfingstmontag. Sie befuhren kurz vor 6 Uhr mit ihrem Wagen die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz vor der Anschlussstelle Winnweiler verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte schließlich mit dem linken vorderen Teil gegen die Mittelleitplanke und wurde nach dem Aufprall zurückgeschleudert. Die Feuerwehr Göllheim wurde zunächst alarmiert wegen eingeklemmten Personen. Dies hatte sich dann erfreulicherweise nicht bestätigt. Alle drei Personen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Göllheim war mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern für den Verkehr gesperrt.