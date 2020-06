Ein Autounfall hat sich am Montagmittag auf der Kreisstraße zwischen Dörrenbach und Bad Bergzabern ereignet. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Demnach war eine Frau mit ihrem Peugeot in Richtung Deutschhof unterwegs. An der Kreuzung von L 545 und K 23 missachtete die 76-Jährige die Vorfahrt eines auf der Landstraße aus Richtung Steinfeld kommenden 55-jährigen Fahrers eines Skoda. Durch den Aufprall wurde der Peugeot in ein angrenzende Felds geschleudert und kam dort auf der Fahrerseite zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt.