Weil ein Autofahrer ungebremst auf ein Stauende am Globus-Kreisel aufgefahren ist, ist die B39 im dortigen Bereich derzeit gesperrt. Das teilt die Polizei in Neustadt mit. Eines der drei beteiligten Fahrzeuge müsse mit einem Kran geborgen werden. Wann die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind und die Bundesstraße wieder freigegeben werden kann, sei aktuell noch nicht absehbar. Drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall am Freitagmittag verletzt. Laut Polizei müssten zwei Betroffene in ein Krankenhaus gebracht werden.