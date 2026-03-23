Wegen eines Verkehrsunfalls ist die A65 zwischen Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) und Landau-Süd in Richtung Ludwigshafen seit dem frühen Montagabend gesperrt. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Polizei Edenkoben, die für den Autobahnabschnitt zuständig ist, den Hergang: Demnach kam ein 19-Jähriger gegen 17.30 Uhr „aus bislang ungeklärten Gründen“ zunächst links von der Fahrbahn ab, danach krachte er rechts in die Leitplanke, dann drehte er sich und blieb letztlich auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer sei nur leicht verletzt. Zur Abklärung wurde er aber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand an dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Derzeit (Stand 18:55 Uhr) ist die A65 noch gesperrt, da die Fahrbahn gereinigt werden muss. Ein Spezialfahrzeug wurde der Sprecherin zufolge angefordert. Der Verkehr wird in Insheim abgeleitet.