Eine 81 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr habe die Frau auf dem Wirtschaftsweg zwischen Lambsheim und Erpolzheim die L454 am Eyersheimer Hof überquert, dabei aber die Vorfahrt des Autoverkehrs auf der Straße missachtet, so die Polizei. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Transporters, der sich aus Richtung Birkenheide auf der Straße näherte, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und die Frau angefahren. Sie wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber flog sie in die Unfallklinik.

Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 in Verbindung zu setzen.