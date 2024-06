Der 63 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Schifferstadt und Waldsee schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.30 Uhr auf der L532. Wie die Beamten weiter berichten, wollte eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von der B9 aus Speyer kommend an der Anschlussstelle Waldsee Nord nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 63-Jährigen, der auf seinem Roller Vorfahrt hatte. Der Mann zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die Polizei hat eine Übersichtsaufnahme der Unfallstelle mit einer Drohne aufgenommen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die L532 und die Abfahrt von der B9 waren bis etwa 9.45 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Hinweise an die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.