Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt ist ein 61-jähriger Motorradfahrer laut Polizei schwer verletzt worden. Ein 41-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung Parkring unterwegs. In Höhe des Quadrats A2 musste er verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte der nachfolgende 61-Jährige mit seinem Suzuki-Kraftrad zu spät und fuhr dem Mercedes laut Polizei hinten auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.