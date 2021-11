[Aktualisiert 14.14 Uhr] Auf der B9 zwischen Worms und Ludwigshafen ist es am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Wildunfall und mehreren Folgeunfällen gekommen, bei denen vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittag mitgeteilt hat, sind unter den Verletzten auch eine Polizistin und ein Polizist. Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Ludwigshafen für etwa drei Stunden bis zum späten Vormittag voll gesperrt.

Zu den Unfällen zwischen Rheinufer 2 und 1 sei es gekommen als die Polizisten gerade ein Auto, das in Folge eines Wildunfalls liegen geblieben war, absichern wollten. Ein 25-jähriger Autofahrer hat laut Polizei die Absperrung dieses Unfalls übersehen, konnte aber dank einer Vollbremsung einen Unfall zunächst verhindern. Während die Polizei den 25-Jährigen kontrolliert habe, sei ein nachkommender 36-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug ebenfalls in die Absperrung gefahren und mit dem ersten Fahrzeug kollidiert. Das Auto wurde daraufhin auf den Streifenwagen der Polizei und die dort stehenden Personen geschoben.

Die beiden Polizisten, ein 51-jähriger Beifahrer des 25-Jährigen sowie der 36-jährige Autofahrer seien dabei leicht verletzt worden. Drei Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 12.500 Euro.