Bei zwei Unfällen in Mundenheim und Süd sind am Donnerstag eine Frau und ein zehnjähriges Mädchen verletzt worden. Das Mädchen fuhr nach Angaben der Polizei um 14.55 Uhr mit seinem Fahrrad in der Wasgaustraße (Mundenheim) hinter einem geparkten Auto auf die Straße, als eine 40-Jährige mit ihrem Wagen vorbeifuhr. Das Kind stürzte und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Der zweite Unfall passierte um 19 Uhr in der Saarlandstraße (Süd). An der Kreuzung zur Kurfürstenstraße musste eine 52-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen. Eine dahinter fahrende 30-Jährige konnte mit ihrem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Auffahrunfall prallte die 30-jährige Frau gegen ihr Lenkrad und verletzte sich dadurch. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden beziffert die Polizei auf 4000 Euro.