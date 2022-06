Anklage nach Tierquälerei-Vorwürfen im Schlachthof

Gegen drei Mitarbeiter der Pferdemetzgerei Härting in Kaiserslautern ist Anklage erhoben worden. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, Tiere beim Schlachten zu Tode gequält zu haben. Auch gegen den Geschäftsführer des Schlachthofs gibt es Vorwürfe. Zum Artikel

Polizistenmord-Prozess: Hauptangeklagter bricht Schweigen

Im Prozess um die Polizistenmorde bei Kusel hat es am Dienstag erneut eine Überraschung gegeben. Mitten in der Zeugenvernehmung sagte der Hauptangeklagte zwei Stunden am Stück aus. Dabei weinte, schluchzte, flüsterte und schrie er. Zum Artikel

FCK-Niederlage im ersten Testspiel

Der 1. FC Kaiserslautern hat das erste von zwei Testspielen im Trainingslager in Mals (Südtirol) verloren. Zum Artikel

Alle Zeichen stehen auf Wurstmarkt

2020 und 2021 hatte der Stadtrat Bad Dürkheim jeweils im Juli den Wurstmarkt abgesagt. 2022 ist davon nicht die Rede – auch wenn das Fest noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Zum Artikel

Zusatzbeiträge für Krankenkassen steigen 2023 deutlich

Steigende Ausgaben belasten die Krankenkassen - und der Bund will nicht alles aus Steuermitteln ausgleichen. Nun kündigt die Regierung einen neuen Kostensprung für die Versicherten an. Zum Artikel

Mehr Direktzüge von Mannheim nach Mailand

Bahnfahrten quer durch Europa sind oft noch unattraktiver als ein klimaschädlicher Flug. Europäische Bahnunternehmen arbeiten an einer Verbesserung des Angebots. Für die Rhein-Neckar-Region ergeben sich dadurch mittelfristig weitere Direktverbindungen durch die Schweiz nach Norditalien. Zum Artikel

Razzia: Rheinland-pfälzischer Moscheeverein im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt einer Razzia gegen Mitglieder der verbotenen islamistischen Vereinigung „Kalifatsstaat“ stand am Dienstag laut Polizei ein Moscheeverein im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach. Zum Artikel

Das bringt der Juli

Pakete werden teurer, Millionen Immobilienbesitzer müssen eine wichtige Frist beachten und für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gibt es gute Nachrichten. Was bringt der Juli sonst noch? Zum Überblick