Man kann es ja irgendwie nachvollziehen: Lockdown light in der Vorweihnachtszeit, da ist die Lust auf Schokolade besonders groß. Der Raubzug von drei Männern in Bellheim am Dienstagmittag zeugt jedoch von besonders großer Verzweiflung: Die drei Täter haben laut Polizei gemeinschaftlich versucht, Schokolade im Wert von 500 Euro aus einem Supermarkt zu entwenden.

Dabei verwickelte einer der Männer die Kassiererin in ein Gespräch. Währenddessen versuchten seine Komplizen, einen randvoll mit Schokolade gefüllten Einkaufswagen heimlich an der Kasse vorbei zu schieben. Die Schokodiebe ahnten bei ihrem geschickten Versuch jedoch nicht, dass direkt hinter ihnen ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Germersheim in seiner Freizeit stand, der das ganze Treiben beobachten konnte. Als er sich als Polizist zu erkennen gab, flüchteten die Täter, konnten von ihm aber schnell eingeholt und gestellt werden. Gegen die 41-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.