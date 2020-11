Der 37-jähriger Obdachloser muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuletzt unerlaubterweise mehrere Nächte in der öffentlichen Toilette des Hambacher Friedhofs verbracht. Die Friedhofsverwaltung bekam davon Wind und schloss deshalb die Tür zu. Der Mann wollte dies nicht akzeptieren und schlug die Fensterscheibe ein, um in den Raum gelangen zu können, was ihm allerdings misslang. Die Polizei konnte den Mann wenig später an anderer Stelle im Dorf finden. Da er Schnittverletzungen an der Hand hatte, wurde ihm angeboten, diese von einem Arzt versorgen zu lassen. Dies lehnte der Mann jedoch ab.