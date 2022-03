Ein elf Jahre alter Junge und sein 13-jähriger Freund haben sich am Samstag unerlaubt hinters Steuer gesetzt und einen Autounfall gebaut. Laut Polizei hatte der 11-Jährige zunächst die Autoschlüssel des Fahrzeughalters an sich genommen und den Motor des Wagens gestartet. Das Fahrzeug habe daraufhin einen Satz nach vorne gemacht, woraufhin der 11-Jährige seinen 13-jährigen Freund bat, den Wagen wieder zurückzufahren. Laut Polizei verwechselte der Junge jedoch den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang. Das Auto fuhr deshalb vorwärts und wurde schließlich durch eine Sandsteinmauer gestoppt. Beide Kinder blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt. An der Mauer entstand kein Schaden. Gegen den Vater des 13-Jährigen, der auch Halter des Autos ist, wird nun wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis ermittelt.