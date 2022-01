Die Delegation der deutschen Handball-Nationalmannschaft muss nach der regulären EHF-PCR-Testung am Freitagabend zwei weitere positive Befunde vermelden. Betroffen sind Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert, deren Ct-Werte auf eine geringe Infektiosität hinweisen. Beide Spieler haben sich auf ihren Zimmern in vollständige Isolation begeben. Nach vier durchweg negativen Testreihen ist dies ein Rückschlag in der Hoffnung, das Team vor allem nach sportlichen Gesichtspunkten aufstellen zu können. Bei Steinert wurde bekanntlich am Mittwoch ein auffälliges Ergebnis ermittelt, auf das vier weitere PCR-Tests mit negativen Ergebnissen folgten. Firnhaber kommt seit seiner Ankunft am vergangenen Dienstag auf fünf negative Testergebnisse. Außer einer gemeinsamen Spielerwärmung am Donnerstag hatte er keinen Kontakt ohne FFP2-Maske zu Delegationsmitgliedern. Firnhaber und Steinert haben sich am Samstag bereits einem weiteren Test unterzogen.