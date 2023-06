Eines bestimmt war ganz anders in diesem Jahr bei Rock am Ring: Das Wetter war so schön, wie in den vergangenen 30 Jahren nicht, versicherte der Veranstalter bei der Pressekonferenz. Und auch Polizei und Rotes Kreuz zeigten sich zufrieden mit dem Festival. Wenige Delikte, weniger Arzteinsätze. Eines aber war zwar nicht, wie schon immer, aber wie schon so oft: Irgendwann kamen Die Toten Hosen.

