Auf rund 20.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der in der Nacht auf Donnerstag in Mannheim-Rheinau entstanden ist. Bislang unbekannte Täter haben an vier Fahrzeugen den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Alle Autos waren auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621/833970.