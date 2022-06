Mit einer gezielten Desinformationskampagne versuchen einer oder mehrere Unbekannte, dem Grünen Lukas Hartmann die Tour zu vermasseln. Der 33-jährige hauptamtliche Beigeordnete und Mobilitätsdezernent möchte Oberbürgermeister in Landau werden und stellt sich als einer von fünf Kandidaten am 3. Juli der Wahl. Nun ist Anwohnern in der Kernstadt ein Schreiben in den Briefkasten geflattert, in dem der vermeintliche Hartmann den Bürgern kostenfreie Tickets in Bus und Bahn bis Jahresende verspricht.

