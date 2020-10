Weil er den BMW nicht aufbrechen konnte, ließ ein Unbekannter seinem Frust freien Lauf und verursachte an dem Pkw einen Schaden von 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nach Mitteilung der Polizei im Parkhaus Am Großmarkt in Landau abgestellt. Der Unbekannte muss sich am Samstag zwischen 6 und 13.30 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Laut Polizei hatte er zunächst versucht, eine Fahrzeugtür aufzuhebeln. Als dies misslang, zerkratzte er das Fahrzeug ringsum und beschädigte weitere Fahrzeugteile. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.