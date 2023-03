Eine unbekannte Person hat am Freitagabend gegen 20 Uhr in der McDonald’s-Filiale in der Chemnitzer Straße einen unbekannten Reizstoff versprüht. Laut Polizeibericht erlitten Gäste des Schnellimbisses Atemwegsreizungen, neun Personen wurden leicht verletzt. Zum Aussehen des Täters oder dem Kontext der Attacke konnten Zeugen vor Ort nach Polizeiangaben keine Aussagen machen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise zur Sache geben kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.