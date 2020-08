In mehreren Apotheken in Schwetzingen, Plankstadt und Brühl hat sich ein Unbekannter starke Schmerzmittel mittels gefälschter Rezepte verschafft. Laut Polizei reichte der Mann am Samstagmittag zuerst in einer Apotheke in Brühl ein Rezept für eine Großpackung Schmerzmittel ein. Erst nachdem das Medikament schon ausgehändigt worden war, fiel auf, dass mit dem Rezept etwas nicht stimmte. Daraufhin verständigten Mitarbeiter die Polizei. Der Unbekannte trat am selben Tag bei zwei Apotheken in Plankstadt und Schwetzingen auf, die zu einem Apothekenverbund mit der Apotheke in Brühl gehören.

In allen Fällen war die Vorgehensweise des Mannes gleich. Zuerst bestellte er das Medikament telefonisch, holte sie später ab und bezahlte die Gebühr bar. Alle Rezepte waren auf eine nicht existente Person ausgestellt. Ob die Rezepte zuvor von einem Arzt blanko unterschrieben worden oder sie komplett gefälscht worden waren, ist noch nicht bekannt.