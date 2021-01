Ein Unbekannter hat einen Arbeiter in einem Weinberg in Oppenheim mit einer Salve aus einem Schrotgewehr verletzt. Wie die Polizei in Oppenheim am Freitag mitteilte, wurde der Schuss am Donnerstagnachmittag auf einer Kreisstraße aus einem Auto heraus abgegeben. Das Ziel sollen demnach Vögel gewesen sein.

Der Arbeiter in einem angrenzenden Weinberg wurde von der Schrotladung getroffen und leicht verletzt. Die Polizei sprach von „massiven Prellmarken im Rückenbereich“. Die Beamten baten mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, sich zu melden.