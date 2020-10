Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem Parkplatz in der Langstraße in Landau drei Autokennzeichen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin gegen 3.40 Uhr klopfende Geräusche von der Straße gehört und durchs Fenster einen Verdächtigen in der Mönchsgasse gesehen. Der Mann war ihren Angaben zufolge dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und habe einen dicken Bauch gehabt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.