Am Samstagnachmittag hat ein Schafhalter in Gehweiler Nähe Kusel festgestellt, dass ein bisher unbekannter Täter einem Kamerun Schafbock die Ohren abgeschnitten hat. Wie die Polizei mitteilt, wies der Bock zudem kreisrunde Brandlöcher am Gesäß auf, die vermutlich durch eine Zigarette verursacht wurden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet.