Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr in Ludwigshafen mehrfach auf einen Taxifahrer eingeschlagen und ist danach geflüchtet. Laut Polizei stand der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug in Mundenheim am Fahrbahnrand, als der Täter die Beifahrertür öffnete, sich in den Wagen setzte und unvermittelt anfing, den Fahrer mit Faustschlägen zu traktieren. Der 52-Jährige konnte die Schläge aber abwehren und den Schläger in die Flucht treiben. Der Taxifahrer wurde lediglich leicht am Oberkörper verletzt.