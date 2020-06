Ein 29-jähriger Ludwigshafener ist am Sonntag um 17.40 Uhr auf dem Theaterplatz angegriffen worden. Der Mann war mit dem Täter in Streit geraten, woraufhin der bislang Unbekannte ein Messer zog und auf den 29-Jährigen einschlug. Dieser wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Er ist etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, hat kurzes schwarzes Haar und einen Vollbart. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.