Ein Vater informierte am Montag die RHEINPFALZ, seine Tochter habe ihn am Freitag „panisch gegen 19.30 Uhr angerufen und mich darüber informiert, dass sie in Germersheim vom Einkaufszentrum in Richtung Bahnhaltestelle Germersheim Mitte mit ihrer Freundin unterwegs ist und von einem 40 – 50 Jahre alten Mann verfolgt wird“. Daraufhin habe er ihr geraten, sie solle zurück zum Einkaufszentrum unter Leute gehen. Der Mann habe sie auch angesprochen, ob er sie kennenlernen darf. Dies hätten die beiden Frauen ignoriert und seien weitergegangen. Der Mann hat sie aber nach Angaben des Vaters weiterhin verfolgt und seine Tochter und deren Freundin weiterhin beobachtet. Als er die beiden abholte, sei der Mann noch vor Ort gewesen. Als er ihn angesprochen habe, hat der Mann laut Schilderung des Vaters das Weite gesucht. Daraufhin hätten sie die Polizei informiert und den Mann verfolgt. „Am alten Regina-Kino verloren wir die Spur“, schreibt der Vater. Dort habe man sich auch mit der Polizei getroffen.

Diese bestätigte auf Anfrage, dass Beamte vor Ort waren. Der Mann, der die Frauen belästigt haben soll, sei nicht mehr auffindbar gewesen. Der Vorfall sei aufgenommen und ans zuständige Kommissariat weitergeleitet worden.