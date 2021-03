Vermutlich mit einem Laserpointer hat ein unbekannter Täter am frühen Freitagabend auf der B 420 in Odenbach (Kreis Kusel) Autofahrer geblendet. Laut Polizei meldete ein 30 Jahre alter Fahrer, der zu dieser Stunde in Richtung Meisenheim unterwegs war, über seinen Rückspiegel von einem hellen Strahl geblendet worden zu sein. Gleiches habe er zuvor auch beim vorausfahrenden Fahrzeug beobachtet. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter aus dem Bereich der Bahnhofstraße mit dem Laserpointer absichtlich auf vorbeifahrende Autos zielte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06382/9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.