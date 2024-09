Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem eine 20 Jahre alte Frau von einem Unbekannten belästigt, betatscht und beleidigt wurde. Wie die Beamten mitteilen, soll der Mann die Geschädigte auf dem gesamten Weg zwischen ihrem Ausstieg aus einem Regionalzug am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte, dem Einsteigen in eine Straßenbahn der Linie 6 in der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Fahrt zum Wittelsbachplatz und dem Fußweg zur Bayernstraße bedrängt haben. Passiert ist das Ganze zwischen 20.05 und 20.20 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Den Unbekannten beschreibt sie als Anfang 20, etwa 1,65 Meter groß, schwarze Haare, im Nacken ausrasiert, schwarzes T-Shirt, schwarze Hosen, weiße Schuhe, Umhängetasche.