Eine Grundschülerin ist am Donnerstag von einem bisher unbekannten Mann bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Zehnjährige gegen 13 Uhr in der Lessingstraße angesprochen und ihr gedroht, sie mitzunehmen. Der Mann trug laut Polizei einen braunen Bart, braune kurze Haare, ein orangefarbenes T-Shirt und Jeans. Das Kind kam wohlbehalten zu Hause an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.