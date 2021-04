Ein Unbekannter hat am Freitagabend in Pirmasens einen 22-jährigen Mann und dessen schwangere Lebensgefährtin mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Bitscher Straße gegen 20.19 Uhr. Die unbekannte Person klingelte zuvor an der Wohnungstür des Paares, woraufhin der 22-Jährige die Tür öffnete. Unvermittelt soll ihm jemand Pfefferspray in die Augen gesprüht haben, welches auch seine Freundin traf. Der Mann habe daraufhin seine Tür sofort geschlossen. Laut Polizei konnte er durch ein Fenster jedoch zwei dunkel gekleidete Personen mit jeweils einem Mund-Nase-Schutz sehen, die wegrannten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.