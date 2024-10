Mit einem Messer soll ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Mannheimer Marktplatz auf einen Fahrzeuginsassen eingestochen haben. Die Polizei spricht in ihrem Bericht von einem „heimtückischen“ Angriff. Demnach verließ ein 32-jähriger BMW-Fahrer gegen 1 Uhr morgens die Tiefgarage im Quadrat G1, als sich plötzlich ein Mann dem Fahrzeug näherte und ohne ersichtlichen Grund die Beifahrerscheibe einschlug. Anschließend sprühte der Unbekannte Pfefferspray ins Innere des Autos und stach mutmaßlich mit einem Messer auf den 24-jährigen Beifahrer ein. Der Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer erlitt durch das Pfefferspray eine Reizung der Augen und Atemwege. Nachdem er sich vom ersten Schock erholt hatte, beschleunigte er das Auto und verhinderte so weitere Attacken, heißt es im Bericht weiter.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Der Täter soll 30 Jahre alt sein. Er trug schwarze Oberbekleidung und einen Boxerschnitt als Frisur. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 1258-0 um Hinweise.