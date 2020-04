Ein maskierter Täter hat mit vorgehaltener Schusswaffe eine Tankstelle in Mainz ausgeraubt. Der Täter floh unerkannt zu Fuß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während des Überfalls am Mittwochabend waren ein Kassierer und ein Kunde in der Tankstelle. Beide blieben unverletzt. Der Unbekannte floh laut Polizei mit einem „mindestens dreistelligen Betrag“.