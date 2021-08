Unbekannte Täter haben zwischen dem 16. und 27. August in einem Weinberg an der L 493 zwischen Klingenmünster und Klingen etwa 550 Weinreben zerstört. Laut Polizei wurden etwa 300 der Reben mutwillig zerschnitten und die übrigen 250 mit einem Unkrautbekämpfungsmittel besprüht. Damit seinen die Reben völlig unbrauchbar geworden. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343/93340 oder per E-Mail (pibadbergzabern@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.