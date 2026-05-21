Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 16 und 16.50 Uhr mehrere geparkte Fahrzeuge in der Richard-Wagner-Straße in Neustadt zerkratzt. Bislang sind der Polizei elf beschädigte Autos gemeldet worden. An allen Fahrzeugen wurde laut Bericht die Fahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Geschädigte und Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.